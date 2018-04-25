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Власти Забайкалья будут требовать, чтобы поджигатели лесов возмещали затраты на их тушение
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Власти Забайкалья будут требовать, чтобы поджигатели лесов возмещали затраты на их тушение 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края будут требовать от поджигателей лесов возмещения затрат на их тушение, сообщил в среду журналистам первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков.
"Раньше инициатор пожара выплачивал лишь сумму ущерба (нанесенного природе — прим. ТАСС). А от низовых пожаров такой ущерб незначителен — горят трава, кустарники, а деревьям урон не наносится.
Теперь мы будем предъявлять им суммы, затраченные на тушение: если мы потратили 100 тыс. рублей на ликвидацию огня, то они будут назначены поджигателю. Думаю, после этого народ задумается", — сказал Кулаков.
Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта — раньше, чем в прошлом году. По данным Минприроды края на утро среды, в регионе действовали 27 лесных пожаров на общей площади свыше 3,6 тыс. га. Основная причина возгораний — человеческий фактор. Кулаков отметил, что, несмотря на профилактические мероприятия и штрафы, жители Забайкалья продолжают жечь сухую траву, кусты и мусор.
Накануне правительство региона объявило на территории края режим чрезвычайной ситуации. Он связан с установлением сухой, ветреной погоды и ростом природных пожаров. В ближайшие дни ситуацию может осложнить сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
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