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Горячая вода вернулась в дома жителей Вартемяг рано утром
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Горячая вода вернулась в дома жителей Вартемяг рано утром 

Ivyborg.ru 1 час назад
Поздно вечером 24 апреля на пульт диспетчера поступило сообщение об отключении горячего водоснабжения и центрального отопления в посёлке Вартемяги Всеволожского района Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в зоне отключения находились 2000 человек. На месте работала газовая служба Всеволожского района, состоящая из 10 человек и трёх единиц техники.
По состоянию на 7:45 25 апреля горячее водоснабжение и центральное отопление восстановлено в полном объёме.
Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».
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