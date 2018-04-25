Горячая вода вернулась в дома жителей Вартемяг рано утром

Поздно вечером 24 апреля на пульт диспетчера поступило сообщение об отключении горячего водоснабжения и центрального отопления в посёлке Вартемяги Всеволожского района Ленобласти

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС , в зоне отключения находились 2000 человек. На месте работала газовая служба Всеволожского района, состоящая из 10 человек и трёх единиц техники.

По состоянию на 7:45 25 апреля горячее водоснабжение и центральное отопление восстановлено в полном объёме.

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».