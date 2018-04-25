В деревне Ибрагимово ремонтируют размытую дорогу

Утром 25 апреля возле деревни Ибрагимово ремонтировали обвалившуюся дорогу, которая оставила без транспорта несколько жилых домов.

Сейчас работники укладывают водопропускные трубы, насыпают поверх грунт, чтобы сформировать участок внутрипоселковой дороги.

— Без автоснабжения со вчерашнего дня остались четыре жилых дома, в которых живут девять человек, из них двое — дети. На месте размыва временно установили пешеходный мост, — рассказали в МЧС по Башкирии

Ремонт дороги контролируется министерством. На месте работают восемь человек и три единицы техники. Завершат работы к 21:00 25 апреля.