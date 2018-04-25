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В деревне Ибрагимово ремонтируют размытую дорогу
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В деревне Ибрагимово ремонтируют размытую дорогу 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Утром 25 апреля возле деревни Ибрагимово ремонтировали обвалившуюся дорогу, которая оставила без транспорта несколько жилых домов.
Сейчас работники укладывают водопропускные трубы, насыпают поверх грунт, чтобы сформировать участок внутрипоселковой дороги.
— Без автоснабжения со вчерашнего дня остались четыре жилых дома, в которых живут девять человек, из них двое — дети. На месте размыва временно установили пешеходный мост, — рассказали в МЧС по Башкирии.
Ремонт дороги контролируется министерством. На месте работают восемь человек и три единицы техники. Завершат работы к 21:00 25 апреля.
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