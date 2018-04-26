В Приамурье детей эвакуировали из-за пожара в детском лагере

В Приамурье более ста детей эвакуировали из-за пожара в детском лагере

В Приамурье в среду вечером из детского оздоровительного лагеря были эвакуированы 106 детей и 12 беременных женщин из-за крупного пожара в Благовещенском районе, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Возгорание было зарегистрировано на территории полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, огонь начал быстро распространяться из-за сильного ветра, тушению мешали сложный рельеф местности и одновременные возгорания в селе Владимировка, Заречное, в районе базы Динамо и в Благовещенске.

"Самолет Бе-200 не смог работать в условиях сильного задымления и темного времени суток. Вечером с детского оздоровительного лагеря "Василек" было эвакуировано 106 детей и 12 беременных женщин. Такие меры были приняты для спасения людей: при смене направления ветра огонь мог пойти в сторону лагеря", — сообщает центр.

В ночь на четверг по тревоге были подняты все специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ, готовые в любой момент выехать на борьбу с огнем. Всю ночь по всей кромке возгорания возле "Василька" и жилых домов села Белогорье дежурили специалисты.

"В пять утра тушение пожара возобновилось. Силами Благовещенского лесхоза в 9.30 (3.30 мск) удалось ликвидировать пожар. Огонь прошел 318 гектаров, из них 286 га относятся к лесной зоне", — сообщает центр.