СПБГУ будет разрастаться в Ленинградскую область

25 апреля члены градостроительного совета рассмотрят концепцию размещения Санкт-Петербургского Государственного университета на территории Ленинградской области

Руководству СПбГУ будет предложено три площадки для возможного размещения кампуса вуза: в Таицком поселении Гатчинского района площадью 186 га, в Веревском поселении Гатчинского района площадью 300 га и в городе Всеволожске площадью 536 га.

В случае одобрения одной из площадок руководством университета, будет объявлен конкурс на эскизный проект размещения кампуса.