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СПБГУ будет разрастаться в Ленинградскую область
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СПБГУ будет разрастаться в Ленинградскую область 

Ivyborg.ru 2 часа назад
25 апреля члены градостроительного совета рассмотрят концепцию размещения Санкт-Петербургского Государственного университета на территории Ленинградской области.
Руководству СПбГУ будет предложено три площадки для возможного размещения кампуса вуза: в Таицком поселении Гатчинского района площадью 186 га, в Веревском поселении Гатчинского района площадью 300 га и в городе Всеволожске площадью 536 га.
В случае одобрения одной из площадок руководством университета, будет объявлен конкурс на эскизный проект размещения кампуса.
Площадки, представленные для размещения комплекса зданий СПбГУ, подбирала рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.
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