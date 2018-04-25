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Новосибирские спасатели вытащили из-под льда пенсионера
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Новосибирские спасатели вытащили из-под льда пенсионера 

АиФ-Новосибирск 45 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В НСО пришлось вытаскивать из полыньи пенсионера — настоящего фаната подледного лова. 78-летний пенсионер провалился под лед на водохранилище в одном километре от берега в районе станции «Береговая» 24 апреля.
К спасателям сообщили очевидцы, что рыбак провалился под лед. Через две минуты на мотолодке они добрались к месту и вытащили мужчину на лед. На тот момент он так замерз, что почти не двигался. Спасенного доставили на берег, сняли с него одежду, укутали в куртку спасателя и напоили теплым чаем. Затем мужчину увезла скорая помощь, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
В операции задействовали четырех сотрудников МЧС и аэролодку «Пиранья». После эвакуации с водоема в спасательный отряд пенсионера несли на носилках, так как сам он передвигаться не мог.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов. 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб.
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