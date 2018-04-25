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Спасатели вытащили из Обского моря провалившегося под лёд рыбака
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Спасатели вытащили из Обского моря провалившегося под лёд рыбака 

ngs.ru 43 минуты назад
Фото: ngs.ru
Спасатели эвакуировали с Новосибирского водохранилища обессиленного и замёрзшего рыбака, который провалился под лёд.
Инцидент с 78-летним мужчиной произошёл 24 апреля на водохранилище в одном километре от берега в районе станции «Береговая», сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«К нам поступило сообщение, что провалился рыбак под лёд, от очевидцев, которые находились рядом с ним. В течение минуты мы выехали на мотолодке, за две минуты хода добрались к месту. Рыбаки уже начали его извлекать из промоины. Спасатели помогли и полностью вытащили мужчину на лёд. Он настолько замёрз, что практически не двигался», — рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.
В МЧС уточнили, что спасённого мужчину доставили на берег, сняли с него одежду, укутали в куртку спасателя и напоили тёплым чаем. Нести рыбака по берегу пришлось на носилках — сам идти он не мог. В 15:40 спасатели передали рыбака врачам скорой помощи.
Ранее новосибирские спасатели подняли на левом берегу Оби полностью промокшего 38-летнего мужчину, который не помнил, что с ним произошло.
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