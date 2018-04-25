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В районе Ясенево потушили пожар
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В районе Ясенево потушили пожар 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
22 апреля в Ясеневе загорелся мусоросборник на улице Айвазовского. Местные жители оперативно вызвали пожарных и огонь удалось быстро потушить.
Причину возгорания мусоросборника на Айвазовского, д. 1 установить не удалось. Пожарные ЮЗАО могут лишь предполагать, что пожар начался из-за плохо затушенной брошенной сигареты. А, возможно, кто-то поджег мусоросборник специально. Оперативные действия пожарных помогли избежать большой беды.
Управление МЧС России по Юго-Западному округу г. Москвы информирует, что за 22 дня апреля на территории Юго-Западного округа г. Москвы произошло 76 пожаров и загораний, это на 6 больше, чем за аналогичный период времени в 2017 году. Во время пожаров, погибших к счастью, не было, но 2 человека пострадало.
Пожарные подразделения выезжали на загорания мусоросборников, горение мусора на открытых площадках, загорание сухой травы, автотранспорта, квартир.
На территории района продолжают происходить загорания в мусоросборниках:
22.04 Брусилова, д. 21  21.04 Знаменские Садки, д. 27, корп. 1  19.04 Введенского, д. 16.
А 19.04 в 17 часов 19 минут, по адресу: ул. Профсоюзная, д. 62, корп. 4 произошел пожар, в результате которого сгорели личные вещи и мебель на балконе и частично в комнате, на площади 6 м.кв.
Напоминаем Вам, что при обнаружении пожара или признаков горения (задымлении, запаха гари) необходимо:
сообщить о происходящем по телефону «101» или «01», при этом необходимо указать точный адрес, место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона. По возможности, принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, не разбивать стекла.
Берегите себя и свое имущество, помните, пожар легче предупредить, чем потушить.
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