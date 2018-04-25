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В Ульяновске из-за сварщика сгорело имущество на 98 миллионов
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В Ульяновске из-за сварщика сгорело имущество на 98 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Осенью 2017 года в Ульяновске на улице Герасимова сгорел склад. Ущерб от пожара составил около 98 млн рублей. Виновным в возгорании оказался сварщик, проводивший ремонт в этом здании. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
29-летний мужчина монтировал контур заземления на территории склада, однако не убедился в отсутствии на объекте легковоспламеняющихся материалов. Искры от электрогазосварочного аппарата попали на поролон, начался пожар. Ряду фирм, использующих это помещение, был нанесен ущерб.
Сварщик признан виновным и приговорен к 330 часам обязательных работ.
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