Уральцы пообещали рассказать правду о работе МЧС в собственном шоу

Несколько бывших сотрудников Уральского спасательного отряда анонсировали запуск шоу на Youtube «Плохой спасатель». В нем они планируют рассказать о проблемах системы МЧС , передает "Уралинформбюро"

"Меня зовут Никитин Роман . Я — спасатель с Урала. И это — не агитация от МЧС. Вместе с вами мы заглянем за обратную сторону потемкинской деревни, имя которой МЧС России. На конкретных примерах мы посмотрим, кто и как руководит руководит нашей работой, кто и как ворует в системе МЧС России. На конкретных примерах посмотрим, почему и как каждый год получают травмы и гибнут пожарные и спасатели", — говорится в первом видео, опубликованном на видеохостинге.

Меня зовут Никитин Роман. Вместе с вами мы заглянем за обратную сторону потемкинской деревни, имя которой МЧС России

Необходимость создания собственного проекта Роман Никитин объяснил так: «В условиях, когда сидит Сергей Генин , когда отдают на растерзание толпе спасателей и пожарных за то, что они честно делали свою работу, когда каждый день наше руководство плюет нам в лицо, есть единственный способ защитить себя и рассказать всем, почему происходит именно так. Это — говорить правду о наших проблемах».

После ареста в Кемерово начальника пожарного звена Сергея Генина Анатолий Долговых вновь обратился к главе государства. Бывший сотрудник спасотряда назвал арест Генина «позором для государства и МЧС».

Система МЧС превратилась в показуху, кормушку для коррупционеров и временщиков

"Профессионал, отдавший 20 лет пожарной охране, унижен, оторван от семьи и содержится в условиях, достойных террористов и убийц. Причинами жертв явилось отсутствие рабочей системы пожаротушения и дымоудаления, а не действие пожарных, которые столкнулись с бедой, с которой в данный момент, скорей всего, не справится ни один город России . Такие трагедии будут повторяться, потому что системные проблемы не решены. Действия их звена были правильными и регламентированными уставом. Кроме того, что Сергей Генин спас несколько жизней, он сохранил свое звено, доказав, что он ответственный пожарный и грамотный руководитель. В клетке, куда посадили пожарного, спасающего жизни, должны сидеть те, кто покупает игрушечные китайские беспилотники, и те кто выписывает себе премии в связи с тяжелым материальным положением по 600 тысяч рублей…", — выразил свою мнение Долговых.