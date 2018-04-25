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В Ростове на деревообрабатывающем комбинате произошел пожар
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В Ростове на деревообрабатывающем комбинате произошел пожар 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 25 апреля, около шести часов утра в донской столице на территории предприятия произошел пожар. На улице Таганрогской, 181 во дворе деревообрабатывающего комбината загорелась хозпостройка. Как рассказали очевидцы, несмотря на то, что ЧП произошло довольно рано, сотрудники успели вынести из горящего помещения коробки с материалами для производства.
Источник в экстренных службах региона сообщил корреспонденту 161.ru, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В пожаре никто не пострадал.
Часть имущества рабочие успели вынести на улицу
— Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Также разыскивается собственник сгоревшей постройки, так как на территории предприятия несколько предпринимателей арендовали помещения, — сообщил спикер издания.
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