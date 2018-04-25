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В Новосибирской области открылось лесопожарное формирование нового типа
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В Новосибирской области открылось лесопожарное формирование нового типа 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Межрайонное лесопожарное формирование нового типа заработало в Сузунском районе Новосибирской области. На приобретение спецтехники для этого формирования уже было потрачено 20 млн рублей, а в ближайшее время будут выделены средства на покупку дополнительного оборудования, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На приобретение спецтехники для нового подразделения в 2017 году из средств областного бюджета было направлено 20 млн рублей. Сегодня на вооружении формирования находятся два трактора, один седельный тягач «Урал», две пожарные машины, один специальный патрульный автомобиль. В этом году запланировано приобретение лесопожарного оборудования за счет бюджета региона на сумму 809 тыс. рублей, приобретение пяти малых лесопатрульных комплексов на сумму 6 млн рублей", — говорится в сообщении.
Новое лесопожарное формирование позволит повысить эффективность тушения лесных пожаров на территории сразу пяти районов области. В зону контроля отделения, в частности, попадает Караканский бор — сосновый лес общей площадью около 100 тыс. га, находящийся на территории Ордынского, Искитимского и Сузунского районов региона, а также частично на территории Алтайского края.
В Новосибирской области с 23 апреля действует постановление губернатора о начале пожароопасного сезона в 15 районах региона. В лесах запрещено разводить костры, использовать горючие или тлеющие материалы, а также работать с открытым огнем. Планируется, что с 28 апреля эти меры распространят еще на 13 районов и города новосибирской агломерации. Позже всего, с 4 мая, пожароопасный сезон начнется на территории Кыштовского и Северного районов области.
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