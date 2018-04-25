В Перми большой пожар около рынка возник из-за неисправной электроплитки

Пожар произошёл по адресу переулок Узенький, 4. Сообщение о нём поступило от хозяина дома в 13.14. Когда пожарные подразделения прибыли на место, то обнаружили, что горит деревянный пристрой к дому и пламя уже перебросилось на крышу дома.

«Во время тушения пожарные эвакуировали четыре баллона с пропаном емкостью 50 литров каждый. На пожар реагировали 36 человек и 11 единиц техники. Со слов хозяина он был в доме, когда заметил задымление со стороны деревянного пристроя. Открыв двери, он увидел, что горит электрическая плитка, потушить загорание он не сумел, после чего позвонил в пожарную охрану. В результате пожара, площадь которого составили 100 квадратных метров, сгорел пристрой и крыша дома. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования: произошло короткое замыкание электроплитки», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.