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В Перми большой пожар около рынка возник из-за неисправной электроплитки
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В Перми большой пожар около рынка возник из-за неисправной электроплитки 

АиФ Пермь 18 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили причины крупного пожара, который произошёл в столице региона 24 апреля в районе Центрального рынка.
Пожар произошёл по адресу переулок Узенький, 4. Сообщение о нём поступило от хозяина дома в 13.14. Когда пожарные подразделения прибыли на место, то обнаружили, что горит деревянный пристрой к дому и пламя уже перебросилось на крышу дома.
«Во время тушения пожарные эвакуировали четыре баллона с пропаном емкостью 50 литров каждый. На пожар реагировали 36 человек и 11 единиц техники. Со слов хозяина он был в доме, когда заметил задымление со стороны деревянного пристроя. Открыв двери, он увидел, что горит электрическая плитка, потушить загорание он не сумел, после чего позвонил в пожарную охрану. В результате пожара, площадь которого составили 100 квадратных метров, сгорел пристрой и крыша дома. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования: произошло короткое замыкание электроплитки», — сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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