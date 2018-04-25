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В Китае конфисковали 600 компьютеров для майнинга
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В Китае конфисковали 600 компьютеров для майнинга 

Мир24 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Полиция китайского Тяньцзиня, расположенного на северо-востоке Китая, конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов. Это произошло после того, как местная электросеть сообщила о подозрительно высоком уровне потребления электроэнергии, передает Xinhua.
Отмечается, что за последние годы для города это крупнейший случай кражи электричества. Правоохранители задержали одного подозреваемого, в отношении пятерых ведется расследование.
По данным источника, в последнее время компания-поставщик электроэнергии в город выявило внезапные скачки в сети и значительные потери энергии в одной из электрических линий. Обычно это явление свидетельствует о повышении нагрузки на линию.
Было проведено расследование. Оказалось, что счетчик в распределительной коробке одного из потребителей был замкнут. Такой метод чаще всего используют мошенники, чтобы не платить за потребленное электричество. А для того, чтобы обеспечивать необходимой электроэнергией конфискованные компьютеры, в месяц нужно было платить сотни тысяч юаней.
Ранее специалисты центра мониторинга и прогнозирования ЧС «Антистихия» МЧС России предупредили, что майнинг криптовалюты создает вероятность возникновения пожаров. Из-за майнинга растет нагрузка на электросети, а они на это не рассчитаны. В итоге увеличивается риск возникновения аварий на этих объектах, что, в свою очередь, создает вероятность возникновения пожаров.
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