В подъезде многоквартирного дома в Башкирии загорелась коляска

Вечером 24 апреля в Нефтекамске произошел пожар в многоквартирном доме.

Один из подъездов пятиэтажки на улице Социалистической начало заволакивать дымом. Соседи решили узнать, что случилось, и обнаружили, что в коридоре третьего этажа загорелась детская коляска. Тут же вызвали спасателей и шесть человек направили на тушение.

— Пожарных вызвали в 21:18, к моменту их приезда через несколько минут детское транспортное средство уже почти выгорело. Потушили коляску в 21:27, — рассказали в МЧС по Башкирии

Причину пожара сейчас устанавливают, по предварительным данным, он произошел из-за поджога.