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В подъезде многоквартирного дома в Башкирии загорелась коляска
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В подъезде многоквартирного дома в Башкирии загорелась коляска 

ufa1.ru 39 минут назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 24 апреля в Нефтекамске произошел пожар в многоквартирном доме.
Один из подъездов пятиэтажки на улице Социалистической начало заволакивать дымом. Соседи решили узнать, что случилось, и обнаружили, что в коридоре третьего этажа загорелась детская коляска. Тут же вызвали спасателей и шесть человек направили на тушение.
— Пожарных вызвали в 21:18, к моменту их приезда через несколько минут детское транспортное средство уже почти выгорело. Потушили коляску в 21:27, — рассказали в МЧС по Башкирии.
Причину пожара сейчас устанавливают, по предварительным данным, он произошел из-за поджога.
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