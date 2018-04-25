Грубые нарушения требований пожарной безопасности привели к крупному пожару на деревообрабатывающем предприятии

Неисправность пожарной сигнализации и позднее обнаружение пожара привели к моментальному его распространению

на большие площади. На улице Полярной в городе Иркутске минувшей ночью

около 2 часов загорелось одно из зданий на территории

деревообрабатывающего предприятия.

На момент прибытия первых пожарных

подразделений горела кровля цехов лесопиления и сушки пиломатериалов на всей площади, была угроза перехода огня на прилегающий к зданиям

открытый склад пиломатериалов, соседние строения. Для ликвидации пожара

было задействовано 29 человек личного состава, 12 единиц техники. На месте был создан штаб пожаротушения, координирующий работу привлеченных

сил и средств.

Виталий Тряпичкин, заместитель начальника службы пожаротушения — начальник штаба пожаротушения, подполковник внутренней службы:

«На территории вплотную к зданиям была

складирована древесина — с помощью тяжелой техники в кратчайшие сроки ее оттащили на безопасное расстояние. Созданием противопожарных разрывов

удалось предотвратить попадание на нее горящих материалов с крыши,

разносимых порывами сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с.

На естественный водоисточник, находящийся за территорией предприятия,

была установлена пожарно-насосная станция, которая обеспечила

бесперебойную подачу воды».

Борьбы с огнем велась на протяжении 6 часов. В результате пожара уничтожена кровля и пиломатериал цеха сушки

на площади 2400 кв.м., повреждена кровля цеха лесопиления на площади

1000 кв.м.

В настоящий момент продолжается ликвидация последствий пожара — проливка и разбор строительных конструкций.

Сотрудники МЧС проводят проверку по факту

пожара в отношении собственников предприятия, а также устанавливают

причину его возникновения. Однако уже сейчас можно сделать вывод о неудовлетворительном противопожарном состоянии объекта и территории.

Вопросы так же возникают к должностным лицам, находившимся на дежурстве и своевременно не передавшим информацию о начавшемся пожаре.