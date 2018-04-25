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Грубые нарушения требований пожарной безопасности привели к крупному пожару на деревообрабатывающем предприятии
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Грубые нарушения требований пожарной безопасности привели к крупному пожару на деревообрабатывающем предприятии 

Хот 37 минут назад
Фото: Хот
Неисправность пожарной сигнализации и  позднее обнаружение пожара привели к моментальному его распространению
на большие площади. На улице Полярной в городе Иркутске минувшей ночью
около 2 часов загорелось одно из зданий на территории
деревообрабатывающего предприятия.
На момент прибытия первых пожарных
подразделений горела кровля цехов лесопиления и сушки пиломатериалов на  всей площади, была угроза перехода огня на прилегающий к зданиям
открытый склад пиломатериалов, соседние строения. Для ликвидации пожара
было задействовано 29 человек личного состава, 12 единиц техники. На  месте был создан штаб пожаротушения, координирующий работу привлеченных
сил и средств.
Виталий Тряпичкин, заместитель начальника службы пожаротушения — начальник штаба пожаротушения, подполковник внутренней службы:
«На территории вплотную к зданиям была
складирована древесина — с помощью тяжелой техники в кратчайшие сроки ее  оттащили на безопасное расстояние. Созданием противопожарных разрывов
удалось предотвратить попадание на нее горящих материалов с крыши,
разносимых порывами сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с.
На естественный водоисточник, находящийся за территорией предприятия,
была установлена пожарно-насосная станция, которая обеспечила
бесперебойную подачу воды».
Борьбы с огнем велась на протяжении 6  часов. В результате пожара уничтожена кровля и пиломатериал цеха сушки
на площади 2400 кв.м., повреждена кровля цеха лесопиления на площади
1000 кв.м.
В настоящий момент продолжается ликвидация последствий пожара — проливка и разбор строительных конструкций.
Сотрудники МЧС проводят проверку по факту
пожара в отношении собственников предприятия, а также устанавливают
причину его возникновения. Однако уже сейчас можно сделать вывод о  неудовлетворительном противопожарном состоянии объекта и территории.
Вопросы так же возникают к должностным лицам, находившимся на дежурстве и  своевременно не передавшим информацию о начавшемся пожаре.
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