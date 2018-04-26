Водоснабжение вернулось в приморский поселок Красный Кут

В среду, 25 апреля, в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о порыве на водоводе, из-за чего был остановлен гидроузел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате аварии было ограничено водоснабжение в 136 жилых домах, двух лечебных учреждениях, четырех школах и восьми детских садов. В момент аварии социально значимые объекты работали в штатном режиме, в больнице имелся суточный запас воды.

Кроме того, осуществлялся точечный подвоз воды населению, по согласованию с управляющими компаниями и заявкам от населения.