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Водоснабжение вернулось в приморский поселок Красный Кут
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Водоснабжение вернулось в приморский поселок Красный Кут 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В среду, 25 апреля, в 19.00 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о порыве на водоводе, из-за чего был остановлен гидроузел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате аварии было ограничено водоснабжение в 136 жилых домах, двух лечебных учреждениях, четырех школах и восьми детских садов. В момент аварии социально значимые объекты работали в штатном режиме, в больнице имелся суточный запас воды.
Кроме того, осуществлялся точечный подвоз воды населению, по согласованию с управляющими компаниями и заявкам от населения.
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