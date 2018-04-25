Алтайские спасатели вытащили провалившуюся в колодец лошадь

О ЧП с лошадью сообщил житель села Чемал. Животное вытаскивали с помощью веревок и тяжелой техники. Как отмечают в управлении, лошадь после спасения поспешила подкрепиться.

На следующий день спасателям позвонили из Горно-Алтайска . Там семья с берега реки Майма заметила на островке собаку. Прибывший на место спасатель в гидрокостюме добрался до островка. Собака была сильно истощена и сначала агрессивно отреагировала на человека. Но в итоге она была доставлена на берег.

Кстати семья, которая позвонила в МЧС, решила приютить спасенное животное.