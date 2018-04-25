17 лесных пожаров за сутки зафиксировали в Приангарье

Только за 24 апреля в Иркутской области возникло 17 лесных пожаров. 15 из них ликвидировано, еще два пожара локализован, идет работа по их тушению.

Как сообщает региональное правительство, пять очагов потушено в Иркутском районе по два — в Боханском и Тулунском, по одному — в Усольском, Слюдянском, Ангарском, Зиминском, Заларинском, Куйтунском и Тулунском районах.

Общая площадь горения составила 103 га покрытых лесом территорий и еще 60 га не лесных участков. На тушении 24 апреля было задействованы 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим, гражданам запрещено посещение лесов, разведение костров и сжигание сухой травы. За нарушение режима предусмотрены штрафы.