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Пять детей пострадали при стрельбе в школе в Мексике
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Пять детей пострадали при стрельбе в школе в Мексике 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 25 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере пять детей получили ранения во вторник при стрельбе в школе в городе Сьюдад-Виктория в мексиканском штате Тамаулипас. Об этом сообщила на своем сайте газета El Universal.
Сведений о том, кто открыл огонь, обнародовано не было. Полиция оцепила место происшествия. Пострадавшие были доставлены в находящуюся рядом больницу, сведений об их состоянии обнародовано не было.
В январе 2017 года школьник устроил стрельбу в колледже города Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Он открыл огонь по учительнице и одноклассникам, тяжело ранив трех человек, после чего выстрелил себе в голову. Позднее он умер в больнице. От полученных ранений 24-летняя преподавательница скончалась.
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