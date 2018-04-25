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В Беларуси сократилась площадь радиоактивного загрязнения лесов
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В Беларуси сократилась площадь радиоактивного загрязнения лесов 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Министерства лесного хозяйства за период с 2005 по 2017 год уменьшилась на 432,6 тыс. га, или на 24,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза.
На 1 января 2018 года площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Минлесхоза составила 1356,3 тыс. га. За пятилетний период с 2012 по 2017 год уменьшение территорий радиоактивного загрязнения составило 148,3 тыс. га, что обусловлено снижением плотности загрязнения почв цезием-137 в результате радиоактивного распада, перераспределения радионуклидов по компонентам лесных экосистем. В 45 лесхозах, 229 лесничествах территории лесного фонда отнесены к различным зонам радиоактивного загрязнения на определенной площади.
Система контроля радиоактивного загрязнения лесного фонда включает две подсистемы: радиационный контроль и радиационный мониторинг. Контроль радиоактивного загрязнения в лесах осуществляет служба радиационного контроля Минлесхоза, включающая 39 аккредитованных и аттестованных структурных подразделений (отделы, лаборатории, посты), которые выполняли весь комплекс работ в 45 лесхозах отрасли. Объектами радиационного контроля являются земли лесного фонда, участки лесного фонда и лесные ресурсы, лесная продукция и продукты ее переработки, объекты лесного хозяйства и рабочие места, сельскохозяйственное сырье и корма, пищевые продукты, лекарственно-техническое сырье.
Для обеспечения устойчивого управления лесами в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется комплекс защитных мер, включающих лесовосстановление и лесоразведение, охрану лесов от пожаров, обеспечение радиационной безопасности работников, радиационный контроль и мониторинг, информирование о радиационной обстановке в лесах.
Напомним, 26 апреля исполняется 32 годовщина чернобыльской катастрофы — крупнейшей радиационной аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение территорий Беларуси, Украины и России. В Беларуси площадь загрязнения цезием-137 составила 46,45 тысяч км2 или 23% от общей площади республики, в том числе 20,1 тыс. км2 — лесного фонда.
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