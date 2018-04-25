В Беларуси сократилась площадь радиоактивного загрязнения лесов

Площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Министерства лесного хозяйства за период с 2005 по 2017 год уменьшилась на 432,6 тыс. га, или на 24,2%. Об этом сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

На 1 января 2018 года площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Минлесхоза составила 1356,3 тыс. га. За пятилетний период с 2012 по 2017 год уменьшение территорий радиоактивного загрязнения составило 148,3 тыс. га, что обусловлено снижением плотности загрязнения почв цезием-137 в результате радиоактивного распада, перераспределения радионуклидов по компонентам лесных экосистем. В 45 лесхозах, 229 лесничествах территории лесного фонда отнесены к различным зонам радиоактивного загрязнения на определенной площади.

Система контроля радиоактивного загрязнения лесного фонда включает две подсистемы: радиационный контроль и радиационный мониторинг. Контроль радиоактивного загрязнения в лесах осуществляет служба радиационного контроля Минлесхоза, включающая 39 аккредитованных и аттестованных структурных подразделений (отделы, лаборатории, посты), которые выполняли весь комплекс работ в 45 лесхозах отрасли. Объектами радиационного контроля являются земли лесного фонда, участки лесного фонда и лесные ресурсы, лесная продукция и продукты ее переработки, объекты лесного хозяйства и рабочие места, сельскохозяйственное сырье и корма, пищевые продукты, лекарственно-техническое сырье.

Для обеспечения устойчивого управления лесами в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется комплекс защитных мер, включающих лесовосстановление и лесоразведение, охрану лесов от пожаров, обеспечение радиационной безопасности работников, радиационный контроль и мониторинг, информирование о радиационной обстановке в лесах.