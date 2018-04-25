Площадь радиоактивного загрязнения лесов в Беларуси с 2005 года сократилась на 24,2 проц.

Минск , 25 апреля / Синьхуа / — Площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Министерства лесного хозяйства за период с 2005 по 2017 год уменьшилась на 432,6 тыс. га, или на 24,2 проц, сообщили в пресс-службе Минлесхоза Беларуси.

На 1 января 2018 года площадь радиоактивного загрязнения лесного фонда Минлесхоза составила 1356,3 тыс. га. За пятилетний период с 2012 по 2017 год уменьшение территорий радиоактивного загрязнения составило 148,3 тыс. га, что обусловлено снижением плотности загрязнения почв цезием-137 в результате радиоактивного распада, перераспределения радионуклидов по компонентам лесных экосистем.

Система контроля радиоактивного загрязнения лесного фонда включает две подсистемы: радиационный контроль и радиационный мониторинг. Контроль радиоактивного загрязнения в лесах осуществляет служба радиационного контроля Минлесхоза, включающая 39 аккредитованных и аттестованных структурных подразделений /отделы, лаборатории, посты/, которые выполняли весь комплекс работ в 45 лесхозах отрасли.

Объектами радиационного контроля являются земли лесного фонда, участки лесного фонда и лесные ресурсы, лесная продукция и продукты ее переработки, объекты лесного хозяйства и рабочие места, сельскохозяйственное сырье и корма, пищевые продукты, лекарственно-техническое сырье. Для обеспечения устойчивого управления лесами в зонах радиоактивного загрязнения осуществляется комплекс защитных мер. —0—