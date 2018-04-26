СМИ: число жертв взрыва на месторождении в Индонезии выросло до 18 человек

ТАСС , 26 апреля. Число жертв взрыва на нефтяном месторождении в индонезийской провинции Ачех выросло до 18, более 40 остаются в больницах с тяжелыми травмами. Об этом сообщает в четверг местный новостной портал Kompas.

По информации национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, на месте происшествия в деревне Пасир Путих продолжается спасательная операция. При этом не исключено, что число погибших увеличится. Пожарным уже почти более суток не удается справиться с огнем, который уже уничтожил несколько жилых домов.

Местные власти заявили, что данное предприятие действовало без лицензии, более того, до сих пор не удается установить его владельца. Вместе с тем представители неправительственной организации «Форум по защите окружающей среды» сообщили изданию Jakarta Post, что с 2012 года неоднократно обращались к властям этой провинции с требованием остановить подобную незаконную добычу нефти. По их словам, такая деятельность также наносит огромный ущерб окружающей среде. Представители организации также напомнили, что в 2016 году в Ачехе произошло две подобные аварии, в результате которых никто не пострадал.

Сразу же после инцидента по поручению министра охраны окружающей среды и лесного хозяйства на место происшествия была направлена специальная комиссия во главе с руководителем юридического департамента, которым предстоит установить детали аварии.