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Человек погиб при пожаре в заброшенном здании склада в Уссурийске
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Человек погиб при пожаре в заброшенном здании склада в Уссурийске 

360tv.ru 6 минут назад
Фото: 360tv.ru
При тушении пожара в неэксплуатируемом складском здании на улице Пархоменко в Уссурийске огнеборцы обнаружили человека, которого передали медикам. Помочь врачи мужчине не смогли. Об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
После сообщения о пожаре в заброшенном здании первые расчеты огнеборцев прибыли на место ЧП через четыре минуты и сразу приступили к ликвидации возгорания.
Когда спасатели обнаружили внутри горевшего здания человека, он уже не подавал признаков жизни. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.
Распоряжением главы Приморском крае Андрея Тарасенко в регионе из‐за сложной метеорологической обстановки установлен особый противопожарный режим.
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