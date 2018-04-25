Человек погиб при пожаре в заброшенном здании склада в Уссурийске 

При тушении пожара в неэксплуатируемом складском здании на улице Пархоменко в Уссурийске огнеборцы обнаружили человека, которого передали медикам. Помочь врачи мужчине не смогли. Об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
После сообщения о пожаре в заброшенном здании первые расчеты огнеборцев прибыли на место ЧП через четыре минуты и сразу приступили к ликвидации возгорания.
Когда спасатели обнаружили внутри горевшего здания человека, он уже не подавал признаков жизни. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.
Распоряжением главы Приморском крае Андрея Тарасенко в регионе из‐за сложной метеорологической обстановки установлен особый противопожарный режим.