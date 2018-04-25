Степные палы подошли к поселениям Доволенского района

Весенние пожары — ежегодная острая проблема в районе. О профилактических мерах на уровне глав администраций заговорили уже в январе, за помощью к аграриям обратились в марте. И до последнего старались не повторять опыт прошлых лет, когда Доволенский район был в числе территорий, где вводился особый противопожарный режим.

С 17 по 22 апреля были зафиксированы и ликвидированы более 50 термоточек по всему району. Наибольшее количество очагов возгораний — в Доволенском, Красногривенском, Баклушевском, Волчанском, Травнинском и Шагальском сельсоветах.

На тушение привлекли патрульно-маневренные группы сельсоветов, спецтехнику пожарных частей, дислоцируемых на территориях и в ближайших сельсоветах, тяжелую «артиллерию» лесхоза, местных коммунальных служб. В помощь — добровольцы из числа местного населения.

Очаги возгорания фиксировались в режиме реального времени со спутника. Это позволяло вовремя обнаружить огонь и не допустить его распространения. Усложнилось все тем, что дул сильный ветер. Специалисты предполагают, что в большинстве случаев причина пожара — это человеческий фактор.

— 20 апреля огонь практически вплотную подошел к поселку Каревский. По тревоге ночью подняли пожарных ПЧ-112, коммунальщиков из Баклушевского сельсовета и жителей поселка. Совместно все было сделано для того, чтобы огонь не подошел к строениям, все очаги ликвидированы, — рассказал VN.ru директор МКУ «Центр по ГО, ЧС, ЕДДС-112» Андрей Меркель

Все угрозы перехода огня на территории поселений удалось быстро ликвидировать. На всех территориях, отмечают специалисты, помогают фермеры и хозяева личных подсобных хозяйств, предоставляя свою технику. При пале травы возле села Покровка руководитель фермерского хозяйства Валерий Турков предоставил технику для подвоза воды. Такую же помощь оказал фермер Роман Суханов при тушении пожара возле Волчанки.

«Ежегодно мы боремся с весенними палами, но самое страшное, что крайне редко находится виновник возгорания. Мы надеемся, что дождливая погода, которая пришла в область, позволит снизить до минимума число сезонных пожаров», — отметил Андрей Александрович.