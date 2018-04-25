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Злоумышленники подожгли в Шуе старинный храм
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Злоумышленники подожгли в Шуе старинный храм 

News.ru 43 минуты назад
В Ивановской области неизвестные злоумышленники подожгли один из старейших храмов региона.
Инцидент произошёл еще 23 апреля.
По информации издания «Местный спрос», загорелось строение, расположенное на улице Театральной в городе Шуе, это был старинный храм города.
В церкви находятся сохранившиеся до наших дней уникальные фрески. Ранее храм горел несколько раз до этого случая, но возгорания были незначительными. На этот раз огонь дощёл до перекрытий.
По предварительной версии, площадь пожара составила 150 квадратных метров, пострадавших нет.
Основная версия случившегося — намеренный поджёг.
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