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В Шуе неизвестные подожгли один из старейших храмов
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В Шуе неизвестные подожгли один из старейших храмов 

Газета.Ru 55 минут назад
В минувший понедельник, 23 апреля, в Ивановской области неизвестные хулиганы подожгли один из старейших храмов, который расположен в Шуе, сообщает «НьюИнформ».
Как уточняется, в начале недели загорелся Крестовоздвиженского храма, расположенного на Театральной улице.
Отмечается, что это уже четвертый подобный случай за последнее время. И каждый раз огонь вспыхивал именно там, где сохранились уникальные исторические ценные фрески.
Сообщается, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К счастью, никто из прихожан и священников не пострадал. Установлено, что причиной пожара стал занос постороннего источника огня, вероятнее всего, гражданами без определенного места жительства.
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