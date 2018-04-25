В Шуе неизвестные подожгли один из старейших храмов

В минувший понедельник, 23 апреля, в Ивановской области неизвестные хулиганы подожгли один из старейших храмов, который расположен в Шуе , сообщает «НьюИнформ».

Как уточняется, в начале недели загорелся Крестовоздвиженского храма, расположенного на Театральной улице.

Отмечается, что это уже четвертый подобный случай за последнее время. И каждый раз огонь вспыхивал именно там, где сохранились уникальные исторические ценные фрески.

Сообщается, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К счастью, никто из прихожан и священников не пострадал. Установлено, что причиной пожара стал занос постороннего источника огня, вероятнее всего, гражданами без определенного места жительства.