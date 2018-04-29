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В Приморье за одну ночь сгорели шесть иномарок
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В Приморье за одну ночь сгорели шесть иномарок 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Primpress
Сразу шесть иномарок сгорели почти в одно время в разных городах Приморья. По три автомобиля за ночь сгорели во Владивостоке и Находке, сообщает «Инфореактор».
В Находке пожар произошел в районе улицы Рыбацкой. Пожарные приезжали на тушение Лексуса, у которого сгорели капот и салон, Тойоты — левое переднее колесо и двигатель, Ниссан — багажник и салон. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. На тушение выезжали семь огнеборцев и две единицы техники. Причиной пожара стало замыкание в одном из автомобилей. К счастью, никто не пострадал.
Во Владивостоке автомобили горели в районе улицы Сочинской. Пожарные тушили Лексус, Тойоту и Мазду. Огонь охватил площадь в 10 кв. м. Никто не пострадал, причины пожара устанавливают специалисты.
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