В Приморье за одну ночь сгорели шесть иномарок

Сразу шесть иномарок сгорели почти в одно время в разных городах Приморья. По три автомобиля за ночь сгорели во Владивостоке Находке , сообщает «Инфореактор».

В Находке пожар произошел в районе улицы Рыбацкой. Пожарные приезжали на тушение Лексуса, у которого сгорели капот и салон, Тойоты — левое переднее колесо и двигатель, Ниссан — багажник и салон. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. На тушение выезжали семь огнеборцев и две единицы техники. Причиной пожара стало замыкание в одном из автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

Во Владивостоке автомобили горели в районе улицы Сочинской. Пожарные тушили Лексус, Тойоту и Мазду. Огонь охватил площадь в 10 кв. м. Никто не пострадал, причины пожара устанавливают специалисты.