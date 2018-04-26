Мужчина сгорел заживо в легковушке после столкновения с фурой в Приморье

В дорожно‐транспортном происшествии заживо сгорел водитель легкового автомобиля, столкнувшись с большегрузом. Трагедия произошла утром 26 апреля в Чугуевском районе Приморского края . Об этом сообщило РИА VladNews.

По данным информационного агентства, в результате столкновения легковушка загорелась. Водитель остался в пылающей машине и погиб.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 5:11, огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП, но ликвидировать пожар полностью им удалось только через три с половиной часа, отметили в пресс-службе

Уголовное дело возбуждено по факту гибели маленького мальчика в пожаре. Ребенок задохнулся от угарного газа в городе Фокино Приморского края.