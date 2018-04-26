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Мужчина сгорел заживо в легковушке после столкновения с фурой в Приморье
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Мужчина сгорел заживо в легковушке после столкновения с фурой в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
В дорожно‐транспортном происшествии заживо сгорел водитель легкового автомобиля, столкнувшись с большегрузом. Трагедия произошла утром 26 апреля в Чугуевском районе Приморского края. Об этом сообщило РИА VladNews.
По данным информационного агентства, в результате столкновения легковушка загорелась. Водитель остался в пылающей машине и погиб.
Сообщение о возгорании спасателям поступило в 5:11, огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП, но ликвидировать пожар полностью им удалось только через три с половиной часа, отметили в  пресс-службе
МЧС России по Приморскому краю.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели маленького мальчика в пожаре. Ребенок задохнулся от угарного газа в городе Фокино Приморского края.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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