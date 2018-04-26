Прокуратурой Сахалинской области подведены предварительные итоги проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности

Проверки проведены во всех муниципальных образованиях области. К участию в них привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Всего проверками охвачено более двухсот тридцати объектов обозначенной категории.

Результаты проводимых проверок показывают, что абсолютное большинство объектов, а это 93%, эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности.

Не единичны вскрытые проверками случаи отсутствия автоматических систем пожаротушения, их неисправность.

Повсеместно установлены факты загромождения лестничных клеток и путей эвакуации, несоответствия ширины пожарных проходов установленным нормам, отделки стен на путях эвакуации горючими материалами, неисправность систем оповещения посетителей о пожаре и др.

Так, в г. Южно-Сахалинске в ТРК «Сити Молл» размер эвакуационных выходов не соответствует установленным требованиям. Установлено нарушение огнезащитной обработки отдельных конструкций. Отсутствуют заполнения в противопожарных проемах, ограничены зоны действия автоматической установки пожаротушения. Нарушены расстояния между противопожарными датчиками и осветительными проборами. Контроль за техническим состоянием средств первичного пожаротушения должным образом не осуществляется.

В Детско-юношеской спортивной школе (г. Оха) установлено отсутствие дымовых датчиков автоматической пожарной сигнализации. Пожарная сигнализация находится частично в неисправном состоянии, в отдельных помещениях не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

В спортивном комплексе  батутном парке «Шатл» (г. Южно-Сахалинск) отсутствовали на момент проверки первичные средства пожаротушения, пожарная сигнализация, аварийные выходы.

Многочисленные нарушения противопожарных требований допущены при эксплуатации детского сада «Аленушка» в г. Курильске. В целях понуждения к их устранению прокурор Курильского района обратился с иском в суд.

В целях устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности прокурорами применен комплекс мер реагирования: внесено более двухсот представлений, возбуждено 156 дел об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

По мерам реагирования за допущенные нарушения требований пожарной безопасности на данный момент времени к административной ответственности привлечено 39 лиц, наказано в дисциплинарном порядке 29 должностных лиц.

Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокурорами на местах. По ряду объектов уже проводятся контрольные проверки.

С учетом распространенности нарушений в сфере пожарной безопасности, прокуратурой области инициирована проверка в ГУ МЧС России по Сахалинской области и его территориальных отделах, в ходе которой дается оценка полноте и эффективности реализации надзорным органом своих полномочий.

Проверкой уже вскрыты случаи бездействия инспекторов территориальных отделов ГУ МЧС по Сахалинской области, когда на протяжении длительного времени, не проводились мероприятия по контролю исполнения ранее выданных предписаний, а отдельные лица, допустившие нарушения, освобождены от установленной законом ответственности.

Каждому выявленному факту прокуратурой области будет дана правовая оценка.

С участием специалистов государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области и Управления Ропотребнадзора по Сахалинской области продолжаются проверки соблюдения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах обозначенной категории, которые были переоборудованы из объектов производственного и иного назначения.

Так, Холмской городской прокуратурой проводится проверка по четырем объектам (здание банка, общежития, помещение связи, здание по обслуживанию населения), которые в настоящее время используются в качестве торговых центров «Диана», «Агро», «Орбита», «Дом Быта».

В ходе проверки торгового центра «Универсал» в г. Южно-Сахалинска помимо нарушений в сфере пожарной безопасности, выявлены нарушения санитарных правил и норм, в связи с чем в отношении собственника объекта и ответственного должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 20.4, 6.3 КоАП РФ. Об устранении выявленных нарушений внесено представление.

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