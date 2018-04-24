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Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружили в Наро‑Фоминске
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Артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружили в Наро‑Фоминске 

Газета.Ru 1 час назад
В подмосковном городе Наро-Фоминске на улице Шибанкова около дома N32 местные жители обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает РИАМО.
"В 12:00 23 апреля от диспетчера ЕДДС Наро-Фоминского городского округа в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении местными жителями артиллерийского снаряда (82 миллиметра) времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений — 100 метров", — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Московской области.
На сайте отмечается, что в тот же день снаряд был изъят и обезврежен силами Минобороны.
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