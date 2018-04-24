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В Батуми сгорели три жилых дома
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В Батуми сгорели три жилых дома 

Мир24 1 час назад
К данному часу огонь локализован. ЧП случилось рядом с отелем международно класса «Лео Гранд», передает телеканал «МИР 24». Погибших нет, трое пострадавших доставлены в больницу — два жителя и спасатель, получившие интоксикацию. Огонь вспыхнул в здании, расположенном в так называемом «итальянском дворике», и был настолько сильным, что очень быстро распространился на соседние строения.
Причину возгорания предстоит установить. Пока же специальная комиссия, организованная в мэрии, проверит положение пострадавших семей. Погорельцам на первых порах снимут квартиры, затем они получат помощь от государства, сообщили представители власти. Центр Батуми в последнее время стал еще и центром крупных пожаров. Несколько месяцев назад — в конце ноября — загорелся сам отель «Лео Гранд». Тогда погибли 11 человек.
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