Чиновники поставили под угрозу жизни котовчан из-за неработающих пожарных гидрантов

Как сообщили РИА34 в пресс-службе региональной прокуратуры, в течение длительного времени в городе Котово не работают девять пожарных гидрантов — специальных устройств для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожаров.

— Во время проверки выяснилось, что вблизи неработающих гидрантов находятся более 80 жилых домов, три детских сада, Котовский детский дом, а также поликлиника, рынок и иные объекты с массовым пребыванием населения, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — Суд удовлетворен иск районного прокурора о возложении обязанности на местную администрацию провести их ремонт.

Как уточняют в надзорном ведомстве, чиновники обязаны исполнить судебное решение в ближайшее время.