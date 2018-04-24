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Чиновники поставили под угрозу жизни котовчан из-за неработающих пожарных гидрантов
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Чиновники поставили под угрозу жизни котовчан из-за неработающих пожарных гидрантов 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Как сообщили РИА34 в пресс-службе региональной прокуратуры, в течение длительного времени в городе Котово не работают девять пожарных гидрантов — специальных устройств для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожаров.
— Во время проверки выяснилось, что вблизи неработающих гидрантов находятся более 80 жилых домов, три детских сада, Котовский детский дом, а также поликлиника, рынок и иные объекты с массовым пребыванием населения, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — Суд удовлетворен иск районного прокурора о возложении обязанности на местную администрацию провести их ремонт.
Как уточняют в надзорном ведомстве, чиновники обязаны исполнить судебное решение в ближайшее время.
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