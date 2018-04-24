Мероприятие «Человек, продли свой век!» прошло в библиотеке на Лухмановской

В кожуховской библиотеке, расположенной на улице Лухмановской в доме 17 корпус 1, прошло познавательное мероприятие для детей и взрослых, посвященное безопасности. Программа получила название «Человек, продли свой век!».

Ведущей выступила библиограф библиотеки №101 Т. Пестова. Серьезные вопросы безопасности были разъяснены детям в игровой форме. Для начала библиограф поинтересовалась у детворы, что значит само слово «безопасность», как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях, и куда нужно обращаться при пожаре. В качестве примера Т. Пестова привела детям привала эвакуации из помещений учреждений. Далее она рассказала о правилах первой медицинской помощи пострадавшему и провела мастер-класс на усвоение материала.