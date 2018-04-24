Ещё
Посетителей краснодарского супермаркета «Табрис» эвакуировали из‐за дыма от плиты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посетителей краснодарского супермаркета «Табрис» эвакуировали из‐за дыма от плиты 

360tv.ru 1 час назад
В Краснодаре прошла эвакуация в магазине «Табрис». Это случилось на улице Тургенева. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
О запахе дыма в супермаркете написали очевидцы в соцсетях.
Заявок о задымлении на пульт диспетчера «01» не поступало, однако после опубликованной в соцсетях информации на место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России
пресс-служба
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, магазин затянуло дымом от плиты.
Сегодня в Подмосковье состоялся Единый день эвакуации. Масштабные учения провели во всех образовательных учреждениях, торговых центрах и муниципальных объектах региона. Наиболее массовые мероприятия в Химках были организованы в одной из городских школ и крупнейшем мебельном центре округа.
360tv.ru: последние новости
Последнего пострадавшего при пожаре в «Зимней вишне» выписали из больницы Пожар в китайском караоке‐клубе унес жизни 18 человек Цивилев рассказал о произошедших с ним после «Зимней вишни» переменах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня67
Хмеймим атаковали дроны76
Российские дипломаты покидают Сиэтл104
«Газпром» готов «добить Украину»304
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ488
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение