Посетителей краснодарского супермаркета «Табрис» эвакуировали из‐за дыма от плиты 

В Краснодаре прошла эвакуация в магазине «Табрис». Это случилось на улице Тургенева. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
О запахе дыма в супермаркете написали очевидцы в соцсетях.
Заявок о задымлении на пульт диспетчера «01» не поступало, однако после опубликованной в соцсетях информации на место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России
пресс-служба
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации, магазин затянуло дымом от плиты.
Сегодня в Подмосковье состоялся Единый день эвакуации. Масштабные учения провели во всех образовательных учреждениях, торговых центрах и муниципальных объектах региона. Наиболее массовые мероприятия в Химках были организованы в одной из городских школ и крупнейшем мебельном центре округа.