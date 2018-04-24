Посетителей краснодарского супермаркета «Табрис» эвакуировали из‐за дыма от плиты

Краснодаре прошла эвакуация в магазине «Табрис». Это случилось на улице Тургенева. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

О запахе дыма в супермаркете написали очевидцы в соцсетях.

Заявок о задымлении на пульт диспетчера «01» не поступало, однако после опубликованной в соцсетях информации на место был направлен инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России

пресс-служба

По предварительной информации, магазин затянуло дымом от плиты.