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В Подмосковье в день тренировок эвакуировали 4,7 тыс. объектов с массовым пребыванием людей
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В Подмосковье в день тренировок эвакуировали 4,7 тыс. объектов с массовым пребыванием людей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во вторник в Московской области прошел единый день противопожарных тренировок, по учебной пожарной тревоге в регионе эвакуировали 4,7 тысячи объектов с массовым пребыванием людей — торговых центров, школ и детсадов, и других подобных заведений, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«В регионе 24 апреля проведен единый день тренировок по отработке действий при пожарах. Были объявлены учебные пожарные тревоги и эвакуированы люди из 4,7 тысячи объектов, в числе которых — торгово-развлекательные центры, образовательные учреждения, объекты культуры, спорта, социальной защиты и другие заведения с массовым пребыванием людей», — отмечается в сообщении.
Как подчеркнул Пестов, главная задача проведенных противопожарных тренировок — улучшить навыки действий при возникновении чрезвычайных ситуаций как у персонала, так и у посетителей объектов с массовым нахождением людей.
«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, единые дни тренировок по отработке действий при пожарах будут проводиться в регионе ежеквартально», — сказал он.
Пестов добавил, что такие мероприятия активно проводятся в школах и других образовательных учреждениях, так как дети с самого раннего возраста должны знать о том, как правильно действовать при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
В апреле были организованы масштабные проверки всех торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей на территории Московской области на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Проверки проводятся межведомственными комиссиями, в состав которых входят представители правоохранительных органов, специалисты пожарного надзора и органов местного самоуправления. Широко привлекаются к этому процессу представители общественных организаций.
В настоящее время проверки завершаются. Проверено 1076 торговых центров и объектов с массовым пребыванием людей. Всего до конца апреля планируется проверить 1212 таких объектов.
Среди наиболее распространенных нарушений, выявляемых в ходе проверок, — загромождение путей эвакуации, отсутствие огнетушителей и других первичных средств пожаротушения, а также плохое знание персоналом своего плана действий в случае возникновения пожара или ЧС.
В настоящее время под контролем сотрудников МЧС, министерства потребительского рынка и услуг Московской области и представителей общественности проводится работа по устранению выявленных нарушений.
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