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В Башкирии обвалилась проселочная дорога
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В Башкирии обвалилась проселочная дорога 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
24 апреля в Илишевском районе республики произошло ЧП. В деревне Ибрагимово размыло участок поселковой дороги. Земля обвалилась, и четыре дома оказались отрезанными от остальной дороги.
— На участке установили пешеходный мост. От места размыва до жилых домов около 100 метров. Девять жителей домов, двое из которых дети, пока не могут на машинах пробираться по разрушенной дороге, — рассказали спасатели.
На место происшествия выехали спасатели. Они установили водяную цистерну, которая обеспечит подачу воды в случае пожара. 25 апреля рабочие и сотрудники МЧС планируют восстановить участок.
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