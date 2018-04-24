В Башкирии обвалилась проселочная дорога

24 апреля в Илишевском районе республики произошло ЧП. В деревне Ибрагимово размыло участок поселковой дороги. Земля обвалилась, и четыре дома оказались отрезанными от остальной дороги.

— На участке установили пешеходный мост. От места размыва до жилых домов около 100 метров. Девять жителей домов, двое из которых дети, пока не могут на машинах пробираться по разрушенной дороге, — рассказали спасатели.