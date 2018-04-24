Квест для детей на Соколе посвятили пожарной безопасности

В Техническом пожарно-спасательном колледже имени Максимчука на Соколе для малышей провели увлекательное мероприятие «Путешествие в Мастерград — азбука пожарной безопасности». В квесте приняли участие более 60 ребят.

— Игроками стали ученики школ №950, №1384, №1252, детского сада №2730 и многих других учреждений, — сообщили организаторы. — Дети смогли познакомиться с первичными средствами пожаротушения, навыками надевания боевой одежды и снаряжения пожарного, поучаствовать в викторине-игре на противопожарную тематику «Добрый и злой огонь», а также принять участие в сценке тушения пожара по мотивам сказки «Кошкин дом».

Квест был организован при участии сотрудников отделения учебно-воспитательной работы и педагогов объединения дополнительного образования «Юный пожарный». (ео)