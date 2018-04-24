В Кировском районе Волгоград горят складские помещения

В Кировском районе Волгограда на территории, где находился завод имени Ермана, горят складские помещения.

Как сообщает РИА34, сообщение о возгорании на улице Никитина поступило на пульт оперативных дежурных МЧС в 16:30 по местному времени.

— На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области . — Огонь охватил кровлю складского помещения. В 17:10 пожар локализован, угрозы распространения на соседние строения нет.

Уточняется, что погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания, а также причины случившегося выясняются.