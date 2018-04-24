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Пожарные и спасатели впервые в провели учения в самом высоком жилом здании Калининграда
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Пожарные и спасатели впервые в провели учения в самом высоком жилом здании Калининграда 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Дом на пересечении улиц Гагарина и Куйбышева насчитывает 24 этажа. По сценарию один из жильцов забыл выключить электрическую плиту. Пламя распространилось по квартире, создавая при этом сильное задымление. Потребовалось срочная эвакуация людей, среди них четверо — условно пострадавшие. В ликвидации возгорания принимали участие сотрудники МЧС, ГИБДД, поисково-спасительная служба, скорая помощь и аварийная бригада «Водоканала».
Алексей Баранов, пресс-секретарь регионального управления МЧС России:
— Тушение пожаров в таких зданиях осложнено тушением конструкций самого здания. И основная цель, как отработать взаимодействия пожарных подразделений, чтобы они смогли ознакомиться с объектом, понять пути выхода и эвакуации людей. Также отработать взаимодействие с городскими службами.
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