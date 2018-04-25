Пожарные и спасатели учились тушить пожары на самом высоком в Калининграде здании

Пожарные и спасатели впервые в истории провели учения в самом высоком жилом здании Калининграда . По сценарию один из жильцов забыл выключить электрическую плиту. Потребовалось срочная эвакуация людей, среди них четверо с ожогами и отравлением угарным газом.

— Сейчас мы по номеру 101 позвоним в службу спасения! Здравствуйте девушка! Здесь возгорание на улице Гагарина 99 горит седьмой этаж, по-моему, есть пострадавшие!

Оператор за несколько минут ответил на десятки подобных звонков о пожаре. Звонили сами сотрудники МЧС , так они проверяли работу экстренной службы. Жители дома обеспокоенные задымлением, спешно покидали свои квартиры. Кристина Вязалова за четыре минуты собрала и вывела на улицу не только дочек Камиллу и Софию, но и чёрного шотландца Томаса.

Кристина Вязалова, житель Калининграда:

— У нас уже было как-то раз подозрения на газ, мы уже как раз собрались и выбежали ночью, нас соседи предупреждали, потому что ситуации бывают разные, потому что много слышишь, что люди не уходят из квартир, а если действительно так произойдет, у нас большая многоэтажка, и если с детьми быстро спасаться. Это очень важно!

По сценарию, один из жильцов забыл выключить электрическую плиту. Пламя распространилось по квартире, создавая при этом сильное задымление. Потребовалось срочная эвакуация людей. Несколько пострадавших оказались в огненной ловушке. На этажах не оказалось нумерации. Это затруднило работу спасателям.

Несмотря на предупреждения сотрудников МЧС, двор многоэтажки заставлен машинами. Поэтому близко к дому не смогла подъехать габаритная пожарная техника. Рукава пришлось вручную веревками доставлять на место возгорания. В реальной обстановке такая задержка может стоить человеческих жизней.

— Автомобили не все смогли подойти близко, это усложняет время реагирования и усложняет работу спасателей. Тушение пожаров в таких зданиях осложнено тушением конструкций самого здания и основная цель, как отработать взаимодействия пожарных подразделений, чтобы они смогли ознакомиться с объектом, понять пути выхода и эвакуации людей.