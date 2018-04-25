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На юге Москвы горит торговый центр
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На юге Москвы горит торговый центр 

News.ru 4 часа назад
На юге Москвы разгорелся пожар. Возгорание произошло в недостроенном торговом центре на Варшавском шоссе, передаёт «Рен-тв».
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