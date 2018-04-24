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В Советском районе залатали ямы на дорогах на площади 10 тысяч квадратных метров
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В Советском районе залатали ямы на дорогах на площади 10 тысяч квадратных метров 

В городе N 34 минуты назад
Фото: В городе N
Ямочный ремонт выполнен на площади 10 тысяч квадратных метров на дорогах Советского района. В настоящее время работы продолжаются. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог района Максима Рысина.
По его словам, на данный момент уже отремонтированы дороги на улицах Пушкина, Панина, Бекетова, Республиканской, Ивлиева, Ижорской, Козицкого и Артельной, а также на участке между Ванеева и Ошарской. Кроме того, на улицах Медицинской, Тимирязева, Невзоровых, Ванеева и Бекетова выполнено фрезерование аварийных участков.
«Прежде, чем приступить к ямочному ремонту, специалисты провели визуальный мониторинг дорог и проездов района, а также проанализировали предложения, оставленные жителями в группе «АнтиЯма» в «Вконтакте». В результате этой работы были определены самые проблемные места, требующие неотложной «асфальтовой помощи» — они и попали в число первых», — сказал Рысин.
Всего, по его словам, в Советском районе планируется отремонтировать около 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также активно идет замена отбойников, очистка прибордюрной полосы и уборка газонов. Кроме того, в рамках месячника по благоустройству будет отремонтировано 30 спортивных площадок и 65 детских.
Напомним, в Приокском районе отремонтировали более 6000 квадратных метров дорог.
Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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