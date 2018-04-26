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В казанском ТРК «Родина» нашли 120 нарушений норм пожарной безопасности
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В казанском ТРК «Родина» нашли 120 нарушений норм пожарной безопасности 

АиФ Казань 16 минут назад
Фото: АиФ Казань
Более 120 нарушений норм пожарной безопасности зафиксировали в казанском торгово-развлекательном комплексе «Родина», сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства Рамиль Ахметзянов.
По его словам, в целом по Казани ситуация с соблюдением правил пожарной безопасности значительно лучше, чем в других городах республики. Так, на сегодняшний день до суда дошло только одно дело — о нарушениях норм пожарной безопасности в ТК «Эдем» по ул. Советской. Кроме того, более 120 нарушений законодательства зафиксировано в ТРК «Родина». Собственники и арендаторы помещений комплекса пообещали устранить неполадки в ближайшее время.
«В целом основные требования законодательства на объектах с массовым пребыванием людей соблюдаются. В Казани этот показатель отличается от других городов в лучшую сторону», — сказал Рамиль Ахметзянов.
Отметим, что в Татарстане в ходе проверок на предмет пожарной безопасности обследовали 666 объектов — это торговые, развлекательные комплексы, а также государственные дворцы культуры. В результате проверок специалисты выявили около 1500 нарушений. Практически в каждом случае претензии предъявлялись к эвакуационным выходам.
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