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ТРК «Семь звёзд» в Волгограде «устранил» нарушения пожарной безопасности
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ТРК «Семь звёзд» в Волгограде «устранил» нарушения пожарной безопасности 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Собственник ТРК «Семь звёзд» пытался обмануть суд и МЧС, устранив выявленные нарушения пожарной безопасности на бумаге.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ООО «БАГАРТА» обратилось в суд с заявлением о том, что якобы успело за четыре дня устранить 70 нарушений. Отметим, что торговый центр до сих пор закрыт. Снова заработать он сможет только после того, как его владелец действительно ликвидирует все нарушения на самом деле, а не на бумаге.
Напомним, суд в начале апреля приостановил деятельность ТРК «Семь звезд», расположенного на площади Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда, по требованию прокуратуры. Во время проверки у ООО «БАГАРТА» не было проектной документации на системы вытяжной противодымной вентиляции, а также автоматические установку пожаротушения и пожарную сигнализацию. Кроме того, в залах кинотеатра «Трактор» не работала система звукового оповещения, а пути эвакуации находились в ненадлежащем состоянии. Прокуратура также выяснила, что в ТЦ уже давно не проверяли сопротивление изоляции электропроводов здания.
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