ТРК «Семь звёзд» в Волгограде «устранил» нарушения пожарной безопасности

Собственник ТРК «Семь звёзд» пытался обмануть суд и МЧС , устранив выявленные нарушения пожарной безопасности на бумаге.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ООО «БАГАРТА» обратилось в суд с заявлением о том, что якобы успело за четыре дня устранить 70 нарушений. Отметим, что торговый центр до сих пор закрыт. Снова заработать он сможет только после того, как его владелец действительно ликвидирует все нарушения на самом деле, а не на бумаге.