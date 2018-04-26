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Прокурор города Пскова требует закрыть ТРК «Акваполис»
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Прокурор города Пскова требует закрыть ТРК «Акваполис» 

АиФ Северо-запад 4 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокурор города Пскова требует закрыть ТРК «Акваполис» из-за множества нарушений, которые вскрылись после проверки комплекса на пожарную безопасность. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в здании торгового развлекательного комплекса выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения.
Также установлено, что количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
Согласно заключению специалистов и экспертов судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» по Псковской области выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности свидетельствуют о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, в связи с чем прокурором города Пскова подал исковое заявление в городской суд с требованиями о запрете эксплуатировать здание ТРК «Акваполис» до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
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