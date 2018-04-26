Прокурор города Пскова требует закрыть ТРК «Акваполис»

Прокурор города Пскова требует закрыть ТРК «Акваполис» из-за множества нарушений, которые вскрылись после проверки комплекса на пожарную безопасность. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в здании торгового развлекательного комплекса выявлены неисправности системы пожарной сигнализации, дымоудаления, вентиляции и автоматической установки пожаротушения.

Также установлено, что количество эвакуационных выходов и отделка несущих конструкций эвакуационных путей комплекса не соответствуют требованиям пожарной безопасности.