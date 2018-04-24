Ещё
Житель Карелии поджег дом возлюбленной, разорвавшей с ним отношения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Карелии поджег дом возлюбленной, разорвавшей с ним отношения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Преступление, совершенное в порыве мести, было раскрыто по горячим следам.
Полицейские Калевальского района Карелии раскрыли поджог, сообщает пресс-центр МВД Карелии.
По информации стражей порядка, утром в воскресенье, 22 апреля, в полицию поступило сообщение от молодой жительницы одного из поселков Калевальского района. Она рассказала, что на веранде ее дома произошло возгорание — загорелся диван. Его успели вовремя вынести во двор и затушить, таким образом, распространения огня удалось не допустить, никто из жильцов не пострадал.
Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия. Некоторое время назад заявительница проживала совместно с 30-летним односельчанином. Накануне вечером молодая женщина окончательно сообщила ему, что отношения закончены. Это задело бывшего сожителя, и он решил отомстить. Найдя резиновый сапог, он поджег его и бросил на веранде под диван, после чего ушел.
В настоящее время гражданин дал признательные показания. Проводится пожарно-техническая экспертиза и оценка причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Почему количество погибших в «Зимней вишне» сократилось, объяснили в Кемерово Пожар на улице Лыжной: люди прыгали из окон второго этажа (видео) Подвал и автомобиль горели в Петрозаводске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию156
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ98
Греф анонсировал «грандиозные изменения»189
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ135
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение