Житель Карелии поджег дом возлюбленной, разорвавшей с ним отношения

Преступление, совершенное в порыве мести, было раскрыто по горячим следам.

Полицейские Калевальского района Карелии раскрыли поджог, сообщает пресс-центр МВД Карелии.

По информации стражей порядка, утром в воскресенье, 22 апреля, в полицию поступило сообщение от молодой жительницы одного из поселков Калевальского района. Она рассказала, что на веранде ее дома произошло возгорание — загорелся диван. Его успели вовремя вынести во двор и затушить, таким образом, распространения огня удалось не допустить, никто из жильцов не пострадал.

Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия. Некоторое время назад заявительница проживала совместно с 30-летним односельчанином. Накануне вечером молодая женщина окончательно сообщила ему, что отношения закончены. Это задело бывшего сожителя, и он решил отомстить. Найдя резиновый сапог, он поджег его и бросил на веранде под диван, после чего ушел.

В настоящее время гражданин дал признательные показания. Проводится пожарно-техническая экспертиза и оценка причиненного ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.