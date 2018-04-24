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Под Красноярском сняли режим ЧС после пожара на лесокомбинате
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Под Красноярском сняли режим ЧС после пожара на лесокомбинате 

РИА Новости 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Кежемском районе Красноярского края из-за крупного пожара на лесоперерабатывающем предприятии, снят, сообщили РИА Новости в мэрии столицы территории городе Кодинск.
"После возгорания штабеля древесины на площадке, принадлежащей компании КЛМ Ко, в районе был веден режим ЧС. Сегодня он снят", — сказал собеседник агентства.
В понедельник в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. Площадь возгорания достигла около 2 тысяч квадратных метров. На место пожара из Красноярска вылетал вертолет Ми-8, к тушению подключились сотрудники и осужденные местной колонии-поселения. В краевой полиции сообщили, что возгорание могло возникнуть из-за близкого расположения пиломатериалов к котельной.
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