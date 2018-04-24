Под Красноярском сняли режим ЧС после пожара на лесокомбинате

"После возгорания штабеля древесины на площадке, принадлежащей компании КЛМ Ко, в районе был веден режим ЧС. Сегодня он снят", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в 16 километрах от города Кодинск загорелся штабель леса на территории лесоперерабатывающего завода. Площадь возгорания достигла около 2 тысяч квадратных метров. На место пожара из Красноярска вылетал вертолет Ми-8, к тушению подключились сотрудники и осужденные местной колонии-поселения. В краевой полиции сообщили, что возгорание могло возникнуть из-за близкого расположения пиломатериалов к котельной.