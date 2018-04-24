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В 59-й пожарно-спасательной части прошел день открытых дверей
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В 59-й пожарно-спасательной части прошел день открытых дверей 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
В преддверии Дня пожарной охраны, который отмечается 30 апреля, в пожарно-спасательных частях Северо-Восточного округа прошли дни открытых дверей. Так, на экскурсию в 59-ю пожарно-спасательную часть, которая находится в Бибиреве, пришли многодетные семьи.
— Пожарные рассказали участникам экскурсии про свою работу и про пожарно-спасательное оборудование, находящееся на вооружении московского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы ознакомили ребят со своей профессией, отметив трудности, с которыми им приходится сталкиваться в работе, ведь прибывающие на место пожарные должны мгновенно оценить обстановку, организовать не только тушение огня, но и эвакуацию, — отметили в пресс-службе Управления МЧС по СВАО.
Кроме того, экскурсанты узнали об оснащении пожарной машины и ее возможностях при тушении огня, побывали в кабинете диспетчера, куда поступают тревожные звонки, и даже в комнате отдыха. (вт)
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