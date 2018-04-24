«Думаем, что это дети нашалили»: в Волгограде потушен пожар на заводе Ермана

Сильный пожар возник сегодня около 16 часов в Кировском районе Волгограда на территории завода имени Ермана. Ветер раздул кем-то подожженые камыши, и огонь перебросился через бетонные ограждения на промзону, добравшись до двух цехов.

Стойкий запах дыма не покидал пределы завода

Пожар тушили сотрудники завода, на помощь которым оперативно подъехали пожарные расчёты. По оценке руководства ущерб от пожара незначительный.

— Огонь переместился на крышу склада, где хранятся пивные кеги и крышу завода дроби, — рассказывает заместитель директора завода Олег Скляров . — Никто не пострадал. Пожарные хорошо пролили крышу, но вода внутрь помещений не попала. У нас есть охрана и служба безопасности, но своими силами мы не справлялись. На территории завода есть водопровод под давлением и пожарные рукава, которые были подключены к шести точкам. Это помогло избежать более тяжёлых последствий. Спасателям не пришлось делать забор воды где-то ещё. На этот случай у нас предусмотрен свой резервуар.

Тяжелые последствия удалось предотвратить

Олег Скляров предполагает, что пожар скорее всего устроили дети.

— Вдоль железнодорожного полотна малышня постоянно поджигает камыш. Мы уже пытались с ним боротья: обрабатывали химикатами, делали опашку, но он всё равно не уничтожается. Увы, мы не можем постоянно контролировать то, что происходит за забором. Буквально три дня назад там компания из трёх человек курила, распивала разные напитки и жарила шашлык. Искры и окурки от таких компаний тоже несут нам угрозу пожара. Тут безалаберных людей много, вот в чём беда. За территорией завода располагается частный сектор, который также подвергается опасности. Очень просим спасателей провести профилактическую беседу с детьми и неразумными взрослыми.

Огонь едва не добрался до склада лесопиломатериалов. По данным рабочих, в ликвидации возгорания участвовали шесть пожарных расчётов. В 17:10 пожар был локализован.